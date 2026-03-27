Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 11 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, versucht, gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Ober-Straße einzudringen. Nach Angaben der Polizei scheiterten die Täter bei ihrem Einbruchsversuch jedoch und verursachten offenbar auch keine größeren Schäden.

Die Ermittler der Polizei suchen nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Fritz-Ober-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.