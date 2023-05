Die Polizei meldet zwei Fahrraddiebstähle, die sich am Dienstag und Mittwoch ereignet haben. Am Fahrradcarport des Hauptbahnhofs haben Unbekannte am Dienstag im Zeitraum von 8.55 bis 13 Uhr ein Radschloss aufgebrochen und das damit gesicherte Herren-Mountainbike (Typ „Bulls Big Free 2“) im Wert von etwa 630 Euro entwendet. In der Ludwig-Uhland-Straße verschwand am Mittwoch zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens ein Pedelec vom Typ „Nox Hybrid All-Mountain“. Auch hier wurde das Schloss durchtrennt. Der Wert des Pedelecs: 4900 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.