Die gut angenommene Premiere des Rheinuferfests der Stadt Speyer am Freitag und Samstag war laut Polizei mit einer Körperverletzung verbunden. Demnach wurde am Freitag gegen 21.30 Uhr ein Festteilnehmer gemeldet, der im Gesicht blute. „Vor Ort konnte ein 43-jähriger Mann angetroffen werden. Er gab an, dass er von einer unbekannten Person mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt wurde“, berichten die Beamten. Der Täter sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht nun der Personenbeschreibung zufolge einen circa 30-jährigen Mann, 1,75 Meter groß, mit kurzen blonden Haaren sowie dunkler Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.