Am Samstagabend hat sich gegen 20 Uhr in der St.-German-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Wie die Polizei meldet, fuhr ein unbekannter junger Fahrer sei mit seinem Mercedes gegen ein geparktes Auto und verließ danach den Unfallort, ohne sich um den an dem geparkten Fahrzeug entstandenen Schaden in Höhe von schätzungsweise rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizei erbittet Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.