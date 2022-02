Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, in den ein schwarzer Honda sowie eines roter Skoda am Montag um 10.36 Uhr verwickelt waren. Zusammengestoßen sind die beiden Fahrzeuge an der Einmündung Armensünderweg/Siemensstraße in der Nähe des dortigen Bahnübergangs, so die Polizei. Gesteuert wurden die Fahrzeuge von einem 67-Jährigen und einem 74-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.