Ein 34-jähriger aus Speyer soll am 28. Februar einen gleichaltrigen Bekannten mit Tritten und Schlägen getötet haben. Deshalb ist er am Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal wegen Totschlags angeklagt. Am Dienstag deutete der Vorsitzende Richter Alexander Schräder an, dass die Tat milder bestraft werden könnte, als es die Anklage nahelegt.

Alexander Schräder ließ durchblicken, dass es sich um eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge handeln könnte. Einen sogenannten rechtlichen Hinweis dazu gab er allerdings nicht. Erst soll ein psychiatrisches Gutachten über den 34-Jährigen vorgetragen werden. Für den Gutachter und das Gericht ist es wichtig, möglichst viel über den Angeklagten zu wissen. Deshalb musste am Dienstag eine 35-Jährige, die mit dem Speyerer von 2016 bis 2018 eine Beziehung hatte, aussagen.

Ex-Freundin muss aussagen

Bis 2017 sei „alles okay gewesen“, sagte die Frau. Die letzte Zeit der Beziehung habe sie „aus ihrem Kopf gestrichen“ und sie wolle sich an diese Zeit nicht erinnern, „weil ich geschlagen worden bin“. Das Vergessen gestatteten ihr Schräder und Staatsanwalt Kai Ankenbrand nicht. Immer wieder stellten sie ihr Fragen, wie oft, wann und wie der Angeklagte sie geschlagen habe. „Ein paar Mal war das so, aber nicht oft“, sagte die 35-Jährige, der die Aussage sichtlich schwer fiel. „Es ist Ihre Pflicht sich zu erinnern“, so Ankenbrand. „So schlimm ist das auch wieder nicht“, meinte Schräder, als die 35-Jährige sich Fotos nicht anschauen wollte, auf denen sie mit Verletzungen im Gesicht zu sehen ist.

Neben der Tötung sind zwei weitere Vorfälle Teil der Anklage. Der Speyerer soll am 6. November 2018 einen anderen Mann in dessen Wohnung bedroht haben. Dieser Mann sagte, er habe geschlafen, und als er wach geworden sei, habe der Angeklagte bei ihm in der Wohnung gestanden. Erst habe der Mann Gegenstände, wie seine Playstation, gewollt, dann habe er Geld verlangt. Nach Angaben des Zeugen hat ihn der Eindringling mit einem kleinen Messer, das er aus der Küche geholt habe, bedroht. Er habe aber mehr Angst vor dem Mann selbst, der ihm wie ein „Psycho“ vorgekommen sei und nach Alkohol gerochen habe, als vor dem Werkzeug gehabt.

Anklage: 600 Euro erbeutet

Aus Angst habe er eingewilligt, mit dem Angeklagten zum Bankautomaten zu gehen. Dort habe er erst 500 und dann 100 Euro abgehoben. Weitere 500 Euro, die auf dem Konto gewesen seien, habe er nicht abheben müssen, damit er seine Miete bezahlen könne. Der Angeklagte sei dann mit dem Geld weggegangen und abends erneut in die Wohnung gekommen, um seinen Rucksack abzuholen. Der Angeklagte betonte, dass dies alles nicht stimme: „Da bin ich überhaupt nicht schuldig.“

Am 19. Dezember soll der 34-Jährige laut Anklage zudem mit zwei anderen einen Mann in der Kutschergasse geschlagen haben. Er sei zufällig an einer Rangelei vorbeigekommen und habe „auch ein paar Mal zugeschlagen“, schilderte der Angeklagte den Vorfall. Warum er das gemacht habe, wisse er nicht, „das war ein Reflex“. Der Geschädigte sagt, dass er von dem Angeklagten angesprochen, festgehalten und beleidigt worden sei. Einer der beiden anderen Männer habe versucht, ihm die Uhr und das Handy abzunehmen. Bei seinem Fluchtversuch habe der Angeklagte ihn am Hals gepackt und mit der Faust geschlagen.

Bei Festnahme alkoholisiert

Nach diesem Vorfall waren der Angeklagte und ein zweiter Mann festgenommen worden, weil Zeugen sie wiedererkannt hatten. Der Angeklagte hatte einen Alkoholwert von 1,6 Promille.

Der Prozess wird am Dienstag, 10. November, 9 Uhr, fortgesetzt.