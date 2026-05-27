Speyer. Zwei Speyerer Unternehmen haben Zertifikate erhalten, mit denen ihnen gute Leistungen für Kunden und Mitarbeiter bescheinigt werden.

Zwei Speyerer Unternehmen haben Zertifikate erhalten, mit denen ihnen gute Leistungen für Kunden und Mitarbeiter bescheinigt werden. Das Speyerer Unternehmen Ahorn Camp wurde für sein Reisemobil TE 740 mit dem „German Innovation Award 2026“ ausgezeichnet. Für den Preis des German Design Council gab es nach Ahorn-Mitteilung 462 Einreichungen aus 23 Ländern. Ahorn setzte sich demnach in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer – Transportation“ durch.

Ahorn Camp mit Hauptsitz in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer bezeichnet sich als familiengeführtes Unternehmen mit über 35 Jahren Branchenerfahrung. Seit 2014 konzentriert es sich auf den Bau von Wohnmobilen sowie Campervans auf Basis des Renault Master.

Die Stadtwerke Speyer (SWS) sind nach eigener Mitteilung als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert worden. Das unabhängige Beratungsinstitut Great Place to Work (GPTW) hat das Unternehmen auf Basis einer anonymen Mitarbeiterbefragung ausgezeichnet. Die Zertifizierung diene als unabhängiger Nachweis für eine gute Arbeitsplatzkultur, basierend auf der anonymen Rückmeldung der Mitarbeitenden. „Für uns als regional verwurzeltes Unternehmen ist das ein starkes Signal, da die Rückmeldung direkt von unseren Mitarbeitenden hier vor Ort kommt“, wird SWS-Geschäftsführer Georg Weyrich in der Mitteilung zitiert.

An der Befragung beteiligten sich demnach 68 Prozent der Beschäftigten. Die Gesamtzufriedenheit liege bei 83 Prozent, der sogenannte Trust Index bei 73 Prozent. Dieser Wert beschreibe das Vertrauen der Belegschaft in Führung, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur.