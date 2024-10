Das Feuer auf einem Balkon der Zeppelinschule am Dienstagnachmittag wurde von einem 11- und einem 15-Jährigen gelegt. Darüber informierte die Polizei am Mittwochvormittag. Laut Mitteilung kletterten die Jugendlichen über ein Baugerüst auf den Balkon und setzten dort einen Müllsack und eine Farbrolle in Brand. Die Flammen griffen auf eine auf dem Balkon verlegte Bitumenbahn und auf die Gebäudefassade über.

Die Speyerer Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und 32 Kräften an. Ihr zufolge sei das Feuer schnell unter Kontrolle gewesen. Auch Bürgermeisterin und Schuldezernentin Monika Kabs (CDU) machte sich ein Bild von der Lage. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Eine Zeugin hatte die beiden Jugendlichen bei ihrer Tat beobachtet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Der Stadtverwaltung zufolge ist der Schulstart nach den Ferien am Montag nicht in Gefahr, da der Brand nicht im Inneren des Gebäudes stattfand.