Fragen und Antworten: Wie viele Schulen werden künftig in Speyer gebraucht? Wie viele Menschen wohnen und arbeiten in der Domstadt und müssen weitere Seniorenheime gebaut werden? Diese Fragen müssen einige Speyerer bald beantworten. Mitte des Jahres steht der nächste Zensus, auch als „Volkszählung“ bekannt, an. Was man jetzt wissen muss.

Wieso gibt es den Zensus?

Wenn der Bund, die Länder oder auch die Stadt Speyer eine Entscheidung treffen, etwa über den Bau einer neuen Kita oder Schule, machen sie das oft auf der Basis von Zahlen. Von der Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden hängen beispielsweise die Höhe des Länderfinanzausgleichs, die Einteilung von Wahlbezirken und auch die Größe von politischen Gremien ab. Wie viele Kinder werden in den kommenden Jahren einen Kita-Platz brauchen? Wie viele Menschen werden bald nach einer Wohnung in Speyer suchen? Um für diese Entscheidungen verlässliche Zahlen zu haben, gibt es europaweit alle zehn Jahre den Zensus. Dabei soll statistisch ermittelt werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wo sie wohnen und wie sie arbeiten.

Wer wird befragt?

Gar nicht so viele Menschen. Für den Zensus liefern nämlich vorrangig die Melderegister der Kommunen die Daten. Da diese aber nicht immer zu 100 Prozent korrekt sind, sollen stichprobenartige Befragungen die Daten ergänzen. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung muss zusätzlich Fragen beantworten – auch in Speyer. „Im Stadtgebiet werden circa 4000 zufällig ausgewählte Haushalte von den Erhebungsbeauftragten befragt“, teilt Stadt-Sprecherin Siebert mit. „Da die Haushalte zufällig ausgewählt werden, gibt es keine Kriterien zur Auswahl.“ Die Ergebnisse der Befragungen werden anschließend auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet. Für die Gebäude- und Wohnungszählung, die ebenfalls Teil des Zensus ist, werden alle privaten Eigentümer von Wohnungen oder Gebäuden befragt, ebenso gewerblich tätige Mehrfacheigentümer und Verwalter. In Wohnheimen und Gemein­schaftsunterkünften müssen die Leiter Auskunft geben.

Wann beginnt und endet der Zensus 2022?

Beginn der Befragungen ist am 15. Mai. Laut Auskunft der Stadtverwaltung laufen die Zensusbefragungen ab diesem Zeitpunkt etwa drei Monate lang, also bis Mitte August.

Wer ist für den Zensus verantwortlich?

Für den Zensus arbeiten die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zusammen. Das Statistische Bundesamt kümmert sich um die nötige Technik, die jeweiligen Länder um die Durchführung. Dazu gehört etwa, im eigenen Land Wohnungen und Gebäude zu zählen. Vor Ort muss die Stadt Speyer eine sogenannte Erhebungsstelle einrichten.

Wer organisiert die Befragungen in Speyer?

Die Stadt Speyer plant laut Auskunft von Sprecherin Annika Siebert drei Mitarbeitende als festes Stammpersonal für ihre Zensus-Stelle, auch Erhebungsstelle genannt, ein. Sie sind bereits in der Stadtverwaltung angestellt und werden für die Dauer des Projekts abgeordnet, um die Befragung in der Domstadt zu koordinieren. „Diese Anzahl hat sich auch beim Zensus 2011 bewährt“, teilt Siebert mit. Sobald die Befragungen am 15. Mai beginnen, sollen zu den drei Verwaltungsmitarbeitenden noch rund 60 Erhebungsbeauftragte hinzukommen, die ab März geschult werden. Die Zensus-Mitarbeiter werden – so die gesetzliche Vorschrift – vom Rest der Verwaltung separiert und im ehemaligen „Stift“ in der Spitalgasse untergebracht.

Was passiert, wenn ich für die Befragung ausgewählt werde?

„Die zufällig ausgewählten Speyerer werden schriftlich darüber informiert, dass sie am Zensus teilnehmen müssen“, heißt es von der Stadtverwaltung. Jede und jeder Angeschriebene sei auskunftspflichtig. Nach einem Besuch eines Erhebungsbeauftragten könne die Betroffene oder der Betroffene den Zensus-Fragebogen in Form eines Papierbogens oder online ausfüllen.

Kann ich den Brief aus der Verwaltung zur Teilnahme am Zensus einfach ignorieren?

Nein. „Wenn es keine Rückmeldung eines Haushaltes gibt, wird dieser erneut durch Erinnerungs- und Mahnschreiben auf die pflichtgemäße Auskunft hingewiesen“, teilt Stadt-Sprecherin Siebert mit.

Welche Aufgabe übernehmen die Erhebungsbeauftragten?

Die Erhebungsbeauftragten melden sich bei den ausgewählten Haushalten mit einer schriftlichen Terminankündigung. Bei diesem Termin wird dann der Befragungsbogen übergeben, der entweder online oder mit Hilfe des Interviewenden direkt ausgefüllt werden muss. Die Erhebungsbeauftragten unterliegen laut Auskunft von Stadt-Sprecherin Annika Siebert einer strengen Geheimhaltungspflicht, die auch in der Zeit nach dem Zensus gilt.

Welche Daten werden abgefragt?

Der Zensus-Fragebogen kann laut Auskunft der Stadtverwaltung Speyer einige Wochen vor Start der Befragungen auf www.zensus2022.de eingesehen werden. Abgefragt werden unter anderem Alter und Staatsangehörigkeit. Es geht aber auch um die Wohnungssituation und die Frage, ob und welchen Job man hat.

Und was ist mit dem Datenschutz?

„Datenschutz ist weit mehr als eine gesetzliche Pflicht: Denn die amtliche Statistik lebt vom Vertrauen und der Akzeptanz der Bevölkerung. Daher legen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder beim Zensus höchstes Augenmerk auf Sicherheitsvorkehrungen, die den Schutz Ihrer Daten garantieren“, heißt es auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts zum Zensus. Aus den späteren Veröffentlichungen des Zensus dürften „keinerlei Rückschlüsse auf die Angaben von Einzelpersonen oder auf andere Einzelfälle“ möglich sein.