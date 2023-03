Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit März ist Berthold Hoffmann in Speyer unterwegs und klappert Haustüren ab. Als einer der Erhebungsbeauftragten für den Zensus besucht er zufällig ausgewählte Adressen und befragt die Bewohner. Bis die Daten ausgewertet sind, wird es noch dauern.

Einen Querschnitt der Bevölkerung hat Berthold Hoffmann in den vergangenen Wochen in Speyer besucht – von den gehobenen Einfamilienhäusern in der Trifelsstraße bis hin zu