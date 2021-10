Material zum Aufbau von größeren Zelten im Wert von rund 5000 Euro haben Unbekannte am Freitagnachmittag von einem Firmengelände in der Draisstraße in Speyer-Nord gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer in einer Pressemeldung vom Wochenende mit. Laut Bericht sollen die Teile dort zwischen 14 und 15.30 Uhr entwendet worden seien. Weil die Täter zum Transport des Materials ein größeres Fahrzeug gebraucht hätten, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen, die zum Tatzeitraum ein solches beobachtet haben könnten. Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich der Draisstraße entweder ein größeres Fahrzeug oder auffällige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Speyerer Polizeiinspektion zu melden.