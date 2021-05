Voll auf dem Laufenden sein in Mode, Livestyle, Musik, Sport, Gesundheit oder Politik mit Zeitschriften in Originalsprache – wer das möchte, wird ab jetzt bei „Overdrive Rheinland-Pfalz“ fündig: Nach dem Start des digitalen Angebots für englischsprachige eBooks und eHörbücher bieten die landesweit rund 50 teilnehmenden Bibliotheken auch fremd-sprachige eMagazine zu vielen verschiedenen Themen zur kostenfreien Ausleihe an. Mit im Boot auch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) mit seinen Standorten Koblenz, Speyer und Zweibrücken.

Ausgeliehen werden können über 3000 Zeitschriften. Dabei sind Titel wie The Economist, The New Yorker, National Geographic, Hello!, US Weekly, InTouch, Vogue und Rolling Stone. Es werden auch zahlreiche Titel beispielsweise in Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch oder auch Deutsch angeboten. Die jeweils aktuelle Ausgabe ist Leser gleichzeitig verfügbar, so dass keine Wartezeiten entstehen.

Bibliotheksnutzer der teilnehmenden Büchereien haben mit ihrem gültigen Bibliotheksausweis kostenfreien Zugang zu „Overdrive“. Sie wählen unter rlp.overdrive.com oder über die kostenlose Overdrive-App „Libby“ (iOs oder Android) ihre Heimatbibliothek aus und loggen sich mit der Nutzernummer und ihrem persönlichen Passwort ein.

Die digitalen Medien kann man dann für einen Zeitraum zwischen sieben und 21 Tagen entleihen. Die eMedien können auf jedes Gerät heruntergeladen und offline gelesen beziehungsweise gehört oder auch direkt im Webreader gelesen oder gestreamt werden.