Der angepeilte Termin im September 2021 ist geplatzt: Die Fußgängerbrücke am Güterbahnhof von 1890 kann nicht wie geplant instand gesetzt werden. Das machte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich. „Die Schäden sind weitaus größer, als bislang angenommen“, so die OB. Teilweise müssten ganze Querträger der Stahlkonstruktion, die im März deses Jahres abgebaut wurde, erneuert werden. Das hätten zwei Besichtigungen unter anderem mit Statikern ergeben. Ein von der Stadt beauftragter Statiker sei aktuell noch dabei, ein Schadenskataster zu erstellen. Es soll als Grundlage für das weitere Vorgehen in Sachen Instandsetzung sein. „Der Zeitrahmen wird aber nicht mehr einzuhalten sein“, so Seiler am Dienstagabend in der Videokonferenz. Sie sei jedoch „optimistisch, dass für das Viadukt eine geeignete wirtschaftliche und statische Lösung“ gefunden werden könne. Bislang war die Stadtverwaltung bei der Instandsetzung des 15-Tonnen-Kolosses von einem Zwei-Millionen-Euro-Projekt ausgegangen.