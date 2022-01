Indem sie nach eigener Aussage komplett auf Streusalz setzt, macht es sich die Stadt zu leicht.

Wenn überhaupt Salz, dann auf Steilstrecken, heißt es in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Speyer. Und obwohl es in der Domstadt viele ebene Strecken und relativ wenig Gefälle gibt, geht die Stadt selbst anders vor: Sie könne wegen der Versicherungspflicht und des Aufwandes nur Salz streuen, teilt sie mit.

Mit Verlaub: Das kann’s nicht sein! Zwar sind die Tage mit geschlossenen Schneedecken, für die sich etwa Splitt gut eignet, in Speyer selten. Und auch die Umweltverbände erkennen mit ihren Empfehlungen, dass Privatleute ganz auf Streusalz verzichten sollen, an, dass das für Kommunen nicht so einfach ist. Dennoch wäre es machbar und ein wichtiges Zeichen, wenn auch von städtischer Seite andere Materialien verwendet würden als der scharfe Umwelt-Hammer.