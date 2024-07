Gegen Antisemitismus und in Freundschaft an der Seite Israels: Dafür steht nach eigenen Angaben die Bewegung „Marsch des Lebens“, die am kommenden Sonntag erstmals in Speyer gastiert. Der Marsch unter dem Motto „Am Israel Chai – das Volk Israel lebt“ startet um 14.30 Uhr auf der Maximilianstraße, führt unter anderem am Judenhof vorbei und endet um 16 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem St. Guido-Stifts-Platz. Die Initiative veranstaltet demnach seit Gründung 2007 Gedenk- und Versöhnungsmärsche weltweit rund um den jüdisch-israelischen Holocaustgedenktag, der Anfang Mai war. Besonders seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sei der Antisemitismus weltweit explodiert. „Jetzt ist die Zeit, klar und unmissverständlich an der Seite des jüdischen Volkes gegen jegliche Art von Antisemitismus auf die Straße zu gehen“, erklärt Mitorganisatorin Sieglinde Binder.