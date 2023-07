Das Kulturing präsentiert das zehnte Liederfest am 14. und 15. Juli im Alten Stadtsaal. Am 14. Juli um 20.30 Uhr kommt das Jenny Thiele Duo, am 15. Juli um 20.30 Uhr Kai Degenhardt.

Jenny Thiele macht, was sie will. Sie ist eine überaus begabte Musikerin, Songwriterin, Produzentin und sogar Schauspielerin und Tänzerin. Oder sie komponiert, wie auf ihrem aktuellen Solo-Album „Killing time“ eingängige Songs zwischen Folk und Indiepop. Erfindet sich ständig neu und bespielt verschiedene Bühnen. Als Keyboarderin und Sängerin hat sie viele Jahre bei Fortuna Ehrenfeld gespielt. Mit dem Release des zweiten Solo-Albums leitet sie eine neue musikalische Zeit ein. Ihre Songs, sparsam instrumentiert und poetisch, laden zum Träumen und Nachdenken ein. Es sind die leisen Töne, die auf ihrem neuesten Album so stark sind. Beim Liederfest wird sie auf ihrer „Travel Party“ begleitet von dem Multiinstrumentalist Philipp Ulrich.

„Heute brennt die Welt eigentlich überall“

Kai Degenhardt, 1964 geboren, ist ein Sohn des Liedermachers Franz-Josef Degenhardt, mit dem er zwei Jahrzehnte lang musiziert und arrangiert hat. Ihm geht es um das politische Lied, heute auch in Konkurrenz mit der verflachenden Popkultur bitter nötig: „Heute brennt die Welt eigentlich überall.“ Der Krieg gegen die Ukraine hat ihn zur Klärung seiner eigenen Position als Linker und Friedensaktivist und damit zur Distanzierung von Aussagen des Parteivorstands der Linken gezwungen. Stoff genug für einen, der seit 1997 sechs Alben veröffentlicht hat. In seinem aktuellen Programm spielt Kai Degenhardt aber nicht nur Stücke seines letzten Albums „Auf anderen Routen“. Es werden auch ein paar neuere, ältere, solche aus der Liederkiste der linken Bewegung und natürlich auch einige Songs aus dem Werk seines Vaters auf der Setliste stehen.

Info

