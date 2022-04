Am 8. Mai ist nach zweijähriger Pandemie-Pause endlich wieder ein Speyerer Orgelspaziergang. Wie immer ist der Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Der Erlös ist diesmal für die Renovierung der Wilbrand–Orgel in St. Joseph bestimmt.

Los geht es um 14 Uhr in der Gedächtniskirche. Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger spielt dort Werke von Francois Couperin (Offertoire sur les grands jeux), Jehan Alain (Variations sur un theme de Jannequin), Samuel Scheidt (Variationen über „Weh, Windchen, weh“), Gioachino Rossini (eine Orgelfassung der Ouvertüre zu „Barbier von Sevilla“) und Padre Davide de Bergamo (Offertorio – Sinfonia col tanto applaudito inno populare). Erklingen wird die neue Chororgel der Firma Klais.

Domorganist Markus Eichenlaub sitzt ab 14.45 Uhr in St. Joseph an der Orgel bei Musik von Sebastián A. de Heredia (Obra de 8º tono alto: Ensalada), Marco Enrico Bossi (Coro della Primavera „Ah, vieni o Flora“ nach Haydn aus: Drei Transkriptionen für Orgel, No. 1), Julien Bret (La valse des anges) und César Francks Final B-Dur op. 21 zu dessen 200. Geburtstag. Danach gibt es in St. Joseph die Gelegenheit zur kulinarischen Stärkung.

Abschluss im Dom

Die nächste Station ist dann um 16 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Hier spielen Robert Sattelberger und Markus Eichenlaub an Cembalo und Truhenorgel das Orgelkonzert B-Dur op. 4 Nr. 6 von Händel sowie Stücke von Johann Sebastian Bach (Prélude aus der Englischen Suite No. 2 a-Moll, BWV 807), Bernardo Pasquini (Toccata con lo scherzo del cucco) und P. Antonio Soler (Concierto No. 2 a-Moll).

Um 16.45 Uhr spielt dann im Dom zu Speyer der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff Francois Benoists Grand Choeur, Jean Adam Guilains Suite du second ton und von August Gottfried Ritter die Sonate Nr. 2 e-Moll op. 19.rg