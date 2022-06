Kinderchöre aus der ganzen Pfalz kommen am 25. Juni in Speyer zum zehnten Landeskinderchortag der Evangelischen Kirche der Pfalz. Proben und Workshops sind ab 9.15 Uhr für Kinder ab dem Grundschulalter. Um 16 Uhr ist in der Gedächtniskirche Speyer die große öffentliche Abschlussaufführung mit dem Kindermusical „,Jetzt reicht’s’, sprach Gott – Noah und die Sintflut“ von Witold Dulski. Eintritt ist frei. Teilnehmende Chöre sind die Kinderkantorei Bad Bergzabern (Leitung: Vera Steuerwald), der Kinderchor „Coole Bibelsänger“ Freinsheim (Leitung: Susanne Grube), der Regenbogenchor Freinsheim (Leitung: Dagmar Rosemann), der Ev. Kinder- und Jugendchor Grünstadt (Leitung: Katja Gericke-Wohnsiedler), die Kinderkantorei Landau (Leitung: Susanne Roth-Schmidt), der Kinder- und Jugendchor des Prot. Kirchenchores Mutterstadt, (Leitung: Dagmar Rosemann), der Kinderchor Nußdorf (Leitung: Greta Baur), die Kinderkantorei Pirmasens (Leitung: Maurice Croissant), der Kinderchor Regenbogen Landau (Leitung: Mirjam Hantke-Zimnol), der Kinderchor Sondernheim (Leitung: Isabelle Neidig) und die Bad Dürkheimer Kurrende (Leitung: Charlotte Noreiks). Gesamteitung: Katja Gericke-Wohnsiedler.