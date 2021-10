Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende zehn weitere bestätige Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit liegt der Inzidenzwert der Neuinfektionen Stand Sonntag, 11.10 Uhr, bei 163,6 – und minimal unter dem Wert von Samstag (167,5). Die Hospitalisierungsrate im Versorgungsgebiet hat am Wochenende leicht zugenommen und steigt von 2,7 auf 2,8. Das gilt auch für den Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz: Er ist von 4,22 auf 4,28 Prozent gestiegen. Für Speyer gilt damit weiterhin Warnstufe eins.