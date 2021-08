Die musikalischen Früherziehungs-Angebote der Dommusik feiern Jubiläum. Seit zehn Jahren macht Petra Niopek Musik für und mit den Kleinsten. Die Pädagogin schätzt nicht zuletzt die soziale Komponente, das „Aufeinander-Hören“, hoch ein. Ein Rück- und Ausblick.

Im August 2011 ging es los: Zum ersten Mal hat sich eine Schar Kinder im Alter von anderthalb bis drei Jahren zusammen mit einem Elternteil zum „Musikgarten“ getroffen, einem Eltern-Kind-Konzept in der elementaren Musikerziehung, wie die Bischöfliche Pressestelle des Bistums Speyer mitteilt. Für die Kinder ab drei Jahren gibt es das Angebot der „Vokalen Früherziehung“. Die Idee dazu stammte vom damals frisch ins Amt gekommenen Domkapellmeister Markus Melchiori. Mit Niopek habe er eine geeignete Musikpädagogische Kraft im Elementarbereich gefunden. Sie leitet die Kurse im zehnten Jahr.

Seien es zu Beginn etwa 20 Kinder gewesen, so übten sich inzwischen in elf Kursen rund 80 Jungen und Mädchen im Singen. Nach den Sommerferien werden 29 Kinder „altersbedingt“ in die Nachwuchschorgruppen der Dommusik wechseln. Die ersten Teilnehmer, die 2011 mit dabei waren, singen nun bereits in den A-Chören von Mädchenchor und Domsingknaben, heißt es. Der Musik und dem Chorgesang seien viele Kinder treu geblieben. Oft werde die Dozentin von Kindern und Jugendlichen gegrüßt und wisse manchmal nicht genau, wen sie vor sich habe, teilt Niopek mit. Bis zum Teenageralter hätten sich die ehemaligen Kursteilnehmer doch sehr verändert.

Besondere Atmosphäre im Haus der Kirchenmusik

Die Angebote der Dommusik für Klein- und Vorschulkinder würden sich in Bezug auf den „Lehrplan“ nicht wesentlich von denen anderer Anbieter unterscheiden. Der Rahmen sei jedoch so gesteckt, dass die Kinder in besonderer Form zum Gesang in der Gemeinschaft hingeführt werden. Außerdem sei die Atmosphäre im Haus der Kirchenmusik, in dem die Kurse laufen, etwas Besonderes, sagt Niopek: „Aus jedem Raum ertönt Musik.“ Die Domnähe bewirke bei den Kindern und deren Eltern auch etwas.

Der „Musikgarten“ sei ein weit verbreitetes Format zur frühkindlichen Beschäftigung mit Musik, mit mehr oder weniger festen Inhalten und einheitlicher Ausbildung. Die daran sich anschließende „Vokale Früherziehung“ sei ein Angebot, das für die Dommusik erfunden wurde. Das Hauptaugenmerk liege auf der Stimme und der Hinführung zum Chorgesang. Darüber hinaus werde auch getanzt und es könnten Instrumente getestet werden. Spielerisch werde die Stimme ausprobiert, indem etwa Tierstimmen nachgemacht würden. So werde mal ein großer und dann ein kleiner Hund „zum Bellen gebracht“.

Wichtig sei dabei, dass man mit den Kindern in deren Tonhöhe singe, damit diese ihre Kopfstimme entdecken könnten, sagt die Expertin. Das Wort „unmusikalisch“ mag die Musikpädagogin gar nicht. „Jeder Mensch hat musikalische Wurzeln. Wir wachsen schon im Mutterleib mit Rhythmus auf“, sagt Niopek. Entsprechend würden auch alle Kinder durch die frühe Beschäftigung mit Musik profitieren, ist sie sich sicher. „Musik kann öffnen und bewegen, wie Worte allein das nicht vermögen“, informiert die Musikpädagogin. Dabei sei Musik etwas für alle Sinne; etwas, das die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung schule und stärke. Durch das gemeinsame Musizieren werde obendrein die soziale Kompetenz, insbesondere das „Aufeinander-Hören“, geschult.

Petra Niopeks Motto: Lebenslanges Lernen

Wenn Niopek über ihre Tätigkeit spricht, könne man bemerken, dass sie ihren Traumberuf gefunden habe. Nach einer Chorleiterausbildung, einer Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin und mehreren berufsbegleitenden musikalischen Weiterbildungen sowie nach Chorleitung und musikpädagogischer Arbeit in einer Kita sei sie zur Dommusik gekommen. Musik sei ihr in die Wiege gelegt worden. Aufgewachsen in einer Großfamilie – die Mutter hatte sieben Geschwister – habe man stets gemeinsam Musik gemacht. Mit 13 wurde Niopek Mitglied des Lingenfelder Gospelchors. Sie lernte Klavier und Mandoline. Für ein Studium an einer Musikhochschule habe ihr das Geld gefehlt, sodass dem Abitur zunächst die Ausbildung zur Bankkauffrau folgte.

Beim Singen in der Kantorei der Diözese Speyer begegnete Niopek zum ersten Mal der klassischen Kirchenmusik und merkte, dass sie durch diese auf ganz besondere Weise berührt werde. Den Domchor hörte sie sich immer wieder mal bei Gottesdiensten im Dom an, bevor sie selbst dorthin ging. So kam Niopek in Kontakt mit Domkapellmeister Markus Melchiori – und alsbald wurden die Angebote für die Kleinsten geboren.

Lebenslanges Lernen sei das Motto der Musikpädagogin, die in den vergangenen Jahren zusätzlich zur musikalischen Ausbildung ein Fernstudium der Kleinkindpädagogik absolviert habe. Formate, Rituale und Inhalte hätten sich zwar in jüngerer Zeit kaum verändert, aber sie könne durch den pädagogischen Hintergrund das einzelne Kind noch besser in den Blick nehmen, sagt Niopek.

Die Corona-Zeit sei nicht einfach gewesen, aber vieles habe auch erstaunlich gut geklappt, teilt sie mit. Zunächst habe sie Ideen für die Beschäftigung mit Musik per E-Mail versendet, später habe es Angebote über ein Videokonferenzsystem gegeben. Zuvor habe die Musikpädagogin jedoch an einer Schulung teilgenommen. Thema: Wie halte ich Online-Musikunterricht? Zwei Drittel der Kinder und ihre Eltern seien dabei gewesen. Nun sei die Freude groß, dass endlich wieder Präsenz-Veranstaltungen möglich sind.

Anmeldung und Info

Eine Anmeldung für die Kurse des „Musikgartens“ für Kinder ab einem Jahr mit einem Elternteil und der „Vokalen Früherziehung“ für Kinder ab drei Jahren sind für das zweite Halbjahr noch bis zum 15. August möglich. Weitere Informationen im Netz www.dommusik-speyer.de

RHEINPFALZ-Kommentar von Karl Georg Berg

Musikalische Betätigung ist eine große Bereicherung des Lebens. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen.

Was spielst Du denn für ein Instrument? Transistorradio oder Kassettenrekorder! Die Kinder von heute verstehen diesen alten Witz gar nicht mehr, sie spielen Spotify auf ihren Endgeräten. Es muss auch nicht unbedingt Klavier oder Geige sein, aber elementare musikalische Erfahrungen und vor allem das Singen fördern die Entwicklung der Persönlichkeit und bereichern das Leben immens. Da in den allgemeinbildenden Schulen der Musikunterricht immer mehr an den Rand gedrängt wird, sind andere Angebote immer wichtiger. Es gibt auch in Speyer eine ganze Menge davon. Und da man mit dem Musikmachen gar nicht früh genug anfangen kann, ist jede Form musikalischer Früherziehung eine gute Sache. Bei der Dommusik ist sie Teil eines strukturierten und in einem Jahrzehnt sehr erfolgreich umgesetzten Konzepts, das Schritt für Schritt in die Chorgruppen führt. Und am Ende beim Mädchenchor am Dom oder den Domsingknaben mitzusingen, ist eine ganz tolle Erfahrung.