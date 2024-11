„Zehfuß trifft Káleko“: Die Musikalische Lesung mit Ulrich Zehfuß und Timo Effler gibt es wieder im Rahmen der laufenden SchUM-Kulturtage.

Der Liedermacher und Gitarrist Ulrich Zehfuß und der Schauspieler Timo Effler geben am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr im Zimmertheater ein berührend-bissiges Programm zum Besten, in dem die Lyrics von Zehfuß mit den Texten der großen Mascha Kaléko verschmelzen. Dabei ergänzen und kommentieren sich lakonisch-melancholische Songs und melancholisch-lakonische Gedichte gegenseitig. Es geht um Persönliches, Gesellschaftskritik, Flucht und Exil, Kinder und natürlich die Liebe.

Mascha Kaléko (1907-1975) feierte mit ihren neusachlichen Gedichten in der Tradition Heines und Tucholskys frühe Erfolge. Charakteristisch für Kalékos Großstadtlyrik ist ihr ironisch-zärtlicher, melancholischer Ton. Ihre prominentesten Exil-Werke erzählen von der Flucht vor dem nationalsozialistischen Regime und den damit verbundenen Gefühlen der politischen Vertreibung. Ihre Gedichte wurden – als Chansons vertont – von Diseusen wie Hanne Wieder gesungen und von Sängern wie Rainer Bielfeldt oder Rebekka Ziegler noch heute vorgetragen. Karten im Spei'rer Buchladen oder per Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de