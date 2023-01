Polizeibeamte beleidigt und bedroht hat am Silvestertag ein 37-jähriger Mann, der zuvor laut Polizei in einem Restaurant am Domhof die Zeche prellen wollte. Ein Kellner habe gegen 15.45 Uhr die Beamten verständigt, weil der Mann die Rechnung eines bestellten Essens nicht bezahlt habe. Als die Polizei eintraf, habe der 37-Jährige unmittelbar eine Beamtin beleidigt und deren Kollegen Schläge angedroht. „Der Beschuldigte wurde aufgrund seines fortlaufend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle verbracht“, so die Beamten. Dort habe er sogar damit gedroht, die Beamten zu erschießen. Ein Atemalkoholtest habe 2,28 Promille ergeben. Auf den Mann kämen nun unter anderem Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen Polizeibeamte zu.