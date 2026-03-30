Ein schönes Osterei für alle Königskinder und Pendler durch Harthausen: Die Ortsdurchfahrt Schwegenheimer Straße ist seit Montagvormittag wieder befahrbar.

Die Herstellung des Fußgängerüberwegs ist abgeschlossen. Mit der Freigabe der Straße hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer Wort gehalten. Zuletzt hatte die Behörde auf Anfrage der RHEINPFALZ am 19. März mitgeteilt, die wichtige Durchgangsstraße (L537) noch vor Ostern wieder zu öffnen. Am Montag der Karwoche gegen 11.15 Uhr wurden die Sperrungen tatsächlich weggeräumt. Der Verkehr kann seitdem wieder durch den Ort fließen.

Allerdings ist hinter dem Steuer nun besondere Vorsicht geboten: In der Straße befindet sich nun ein Zebrastreifen. Er ist der erste in der Tabakgemeinde. Er war seit Jahrzehnten schon gefordert worden, weil an dem Punkt mehrere verschiedene Straßen zusammenstoßen und auf dem Weg zu Schule und Kita aus dem „Oberdorf“ dort die Schwegenheimer Straße gequert werden muss. Politischer Druck und massive Forderungen aus der Elternschaft, von Erziehern und der Schulleitung führen letztlich dazu, dass der LBM seinen anfänglichen Widerstand aufgab und das 132.000 Euro teure Vorhaben in den vergangenen Wochen umsetzte.

Seit dem 23. Februar war die Straße für die Bauarbeiten gesperrt. Zunächst waren vier Wochen Sperrung angezeigt. Dann waren noch ein paar Tage Zugabe notwendig.