„Innovation gemeinsam gestalten“ – so ist der Infoabend in Speyer überschrieben. Der Verein „Zukunft Dialog Speyer“ (ZDS) lädt dazu für Donnerstag, 22. Juni, 17 bis 19 Uhr, ins Priester- und Pastoralseminar des Bistums, Am Germansberg 60, ein. Es soll um die Umbrüche in der Lebens- und Arbeitswelt gehen.

„Fast alle Bereiche, die die Bürgerinnen und Bürger tangieren“, sind laut ZDS von großen Veränderungen betroffen. Als Beispiele genannt werden Kommunen, Firmen und Bildungseinrichtungen. Um die Prozesse und die Möglichkeiten, sich in diesen einzubringen, soll es in der Veranstaltung gehen. Das Bistum ist der Gastgeber, weil sein Fachbereich Arbeitswelt zu den ZDS-Mitgliedern gehört.

„Den Innovationsprozess gemeinsam gestalten“ ist laut Ankündigung das Impulsreferat überschrieben, mit dem Michael Hölscher, Lehrstuhlinhaber an der Speyerer Verwaltungsuniversität, den Abend eröffnen wird. Danach kämen Vertreter aus der Praxis zu Wort: Stefan Claser, Betriebsratsmitglied der Firma Webasto Mechatronics GmbH (Wörth), sowie Salvatore Vicari und Thomas Dettweiler vom Betriebsrat der Schaeffler Technologies AG & Co KG (Homburg). Die Möglichkeit zur Diskussion bestehe.

Anmeldung



Kostenlos bis Montag, 19. Juni, per E-Mail an g.hoetzl@zds-ev.de