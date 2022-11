Der WSV Speyer war bei den Südwestdeutschen Meisterschaften mehrfach auf dem Siegertreppchen vertreten.

Bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Pirmasens gingen am Samstag für den WSV Speyer Jaron Götz, Robin Vollmer, Manuel Kropp, Angelina Yasenieva und Paul Rudolph an den Start. Bei 100 Meter Freistil gab es direkt die ersten Platzierung. Jaron Götz holte im Jahrgang 2006 Rang drei (1:00,34 Minuten) und wurde damit Pfalzmeister, Platz vier ging an Robin Vollmer (1:00,75). Paul Rudolph wurde in der offenen Wertung Dritter (0:55,28). Brustschwimmtalent Manuel Kropp erreichte über die 100m Brust (1:14,38) und über 200 m Brust (2:42,09) Platz zwei und wurde zweifacher Vize-Südwestdeutscher Meister, über 50m Brust schwamm er 0:34,38 Minuten und wurde Dritter.

Bei den 50m Schmetterling holte sich Robin Vollmer in 0:30,25 Minuten den Pfalzmeistertitel. Paul Rudolph belegte Rang zwei beim Jahrgang 2004 (0:28,03) und ist Vize-Südwestdeutscher Meister. Über 200m Rücken wurde die erste Südwestdeutsche Meisterin aus Speyer 2022 gekürt. Angelina Yasenieva, Jahrgang 2011, gewann in 3:07,76 Minuten. Außerdem wurde hier Jaron Götz erneut Pfalzmeister in 2:26,81 Minuten.

Titeljagd am Sonntag

Sonntags gingen auch Niklas Flacke, Leilani Filser und Moritz Dieing ins Wasser. Paul Rudolph errang im ersten Wettkampf, den 100m Rücken, seinen ersten Südwestdeutschen Jahrgangstitel 2022 und wurde gleichzeitig zweiter in der Offenen Wertung (1:02:49). Über die 200m Lagen (2:23,14) gab es für ihn den zweiten Südwestdeutschen Jahrgangstitel. Manuel Kropp wurde auf gleicher Strecke Vizepfalzmeister (2:30,96).

Bei den 100m Lagen und 50m Freistil gab es ein Speyerer Debüt. Leilani Filser, Jahrgang 2011, schnappte sich direkt den Titel als Südwestdeutsche Meisterin über 100m Lagen (1:29,22) und wurde Vizesüdwestdeutsche Meisterin über 50m Freistil (0:33,96). Moritz Dieing landete in der offenen Wertung über 50m Freistil auf Rang fünf (0:25,57), Paul Rudolph wurde Vizepfalzmeister (0:25,90). Über die 100m Lagen holte Jaron Götz einen weiteren Pfalzmeistertitel (1:09,30). Manuel Kropp (1:09,58) und Paul Rudolph (1:03,86) wurden jeweils Vizepfalzmeister. Es folgten die 100 m Schmetterling mit einem knappen Rennen zwischen Moritz Dieing und Paul Rudolph. Beide waren nur 26 Hundertstel voneinander getrennt. Sieger und Pfalzmeister wurde Paul Rudolph (1:01,31).

Rückenspezialistin Angelina Yasenieva gewann die 50m Rücken (0:39,19) und holte sich den zweiten Südwesttitel. Jaron Götz gewann über 50m Rücken (0:30,82) einen weiteren Pfalzmeistertitel.