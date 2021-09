Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten“ läuft von Freitag, 10., bis Freitag, 24. September, die bundesweite „Faire Woche“. Weltläden, Schulen, Kirchengemeinden, Lokale und weitere Akteure laden bei rund 2000 Veranstaltungen dazu ein, den fairen Handel kennenzulernen. Auch Speyer beteiligt sich nach Mitteilung der Stadtverwaltung daran.

Am Samstag, 11. September, 9 bis 12 Uhr, bietet der Arbeitskreis „Eine Welt“ der Dompfarrei Pax Christi Infos und Verkauf von fairen Produkten. Für Sonntag, 12. September, laden die Gedächtniskirchengemeinde und Pax Christi zu Gottesdiensten ein. Ein digitaler Vortrag von Friedel Hütz-Adam, Mitarbeiter des Instituts „Südwind“, mit dem Titel „Auf ein Tässchen – Die Wertschöpfungskette von Kaffee“ am Dienstag, 14. September, 19 Uhr, beleuchtet auch soziale und ökologische Probleme. Anmeldungen über die VHS. Der Weltladen lädt für Samstag, 18. September, 10 bis 15 Uhr, zu einer fairen Kaffeeverkostung ein. Die Stadtbibliothek beteiligt sich mit einer Buchausstellung zum Thema „Menschenwürdige Arbeit“. Die „Faire Woche“ wird zusammen mit dem Stadtradeln am Freitag, 10. September, 14 Uhr, Berliner Platz, eröffnet. Der Eintritt ist frei. Im Netz: www.speyer-fairwandeln.de.