900 Liter Most hat die Weinlese im städtischen Ruländerwingert am Tafelsberg am Donnerstag erbracht. Das hat die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Demnach haben die Trauben ein Mostgewicht von 86 Grad Öchsle. Der Säuregehalt wird mit 7,8 Prozent angegeben. Wieviel Volumenprozent Alkohol der Ruländer des Jahres 2024 hat, steht derzeit noch nicht fest. Das zeigt sich am Ende des Ausbaus. Die Erntemenge war am Donnerstag nach der Lese zum Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt-Mußbach gebracht worden. Dort finden im Auftrag der Stadt Speyer wie in den Vorjahren wieder der Ausbau, die Abfüllung und die Etikettierung des neuen Jahrgangs statt. Gelesen haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Abteilung Stadtgrün sowie Mitglieder der Ruländer-Akademie Speyer.