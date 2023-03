Es hat sich einiges getan im Gewerbegebiet an der Römerstraße, seit die Firma Rikis Wohnmobile und Wohnwagen nach Schifferstadt umgezogen ist.

Martin Janzen, der mit seiner Familie nur einen Steinwurf entfernt in der Nemeterstraße wohnt, hat ein 1230 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und dort sein Unternehmen A P Zaunelemente positioniert. A steht für aktuelle und P für praktische Zäune. Beratung, Planung, Lieferung und Montage, so heißt die Devise des 36-jährigen gebürtigen Speyerers, wenn es um Schutz gegen fremde Blicke oder gegen ungebetene Gäste geht.

Auch Schiebetore und Gabionen gehören zu seinem Angebot – meist aus Metallstabmatten, einem pflegeleichten robusten Material, in die der Sichtschutz eingefädelt wird. „Nicht zu vergleichen mit jenen Zäunen, die es in Baumärkten zu kaufen gibt“, sagt der Unternehmer, der den Betrieb mit seinen ältesten Söhnen und mit seiner Ehefrau deichselt. Seine Kunden, die maßgeschneiderte Umzäunungen suchen, kämen aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern, berichtet der gelernte Metallmechaniker, der dann noch eine Ausbildung als Mechatroniker absolvierte.

Auto-Anbieter als Nachbar

Weil Janzen dafür nicht das ganze Grundstück benötigt, wurde ein Teil an die Firma Auto Glanz vermietet. Die Inhaber Afrim Perizi und Ayhan Aygün, die sich schon aus der Kindheit kennen, haben immer rund 50 Fahrzeuge auf Lager. Preisklasse: ab 7000 Euro. Vor 13 Jahren haben der 40- und der 49-Jährige den Autohandel eröffnet. Früher war die Landauer Straße in Speyer ihr Standort. Nun also setzen sie auf Otterstadt. Im Angebot ist auch ein PS-starker Audi R 8, den man mieten kann. Auch für Video- und Musikaufnahmen wurde der flotte Flitzer schon ausgeliehen, so die Inhaber. „Doch den geben wir nicht jedem“, legen die beiden Wert darauf, dass der teuere Sportwagen nur in gute Hände kommt.