Ein 22-Jähriger aus Heiligenstein unterstützt Schüler in Ostafrika mit dem Bau von gleich vier Plätzen für Ballspiele. Im September fliegt er runter. Was er dort auch macht.

Yannick Ungemach (22) aus Heiligenstein verbindet Studium, Praktika und Bachelor-Arbeit mit großem sozialen Engagement: Er baut vier Sportplätze in Tansania: „Ich wollte schon immer eine Zeit im Ausland verbringen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Kontakt kam über seine Tante Cornelia Wehle zustand, die mit einem Verein aus Gaiberg bei Heidelberg vor Ort im Bergdorf Lukaka im abgelegenen Nordwesten des ostafrikanischen Staates nahe der Grenzen zu Ruanda und Uganda die Hosiana Medium Pre- & Primary School unterstützt.

Für das Projekt gewann er seine Kollegen am Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaft des KIT, Stefan Ilzhöfer, einen ehemaligen Bundesligabasketballer, und Franz Borst. Nun entstehen im Idealfall bis September vier Felder in Originalgröße für Fußball auf Rasen, Volley-, Basket- und das bei afrikanischen Mädchen sehr beliebte Netball mit Körben ohne Reuse und bar jeglichen Körperkontakts – jeweils auf Beton: „Es gibt bisher wenig Möglichkeiten für Sport“, meint er. Dabei stehe die Bewegung im Vordergrund, nicht der von uns gewohnte organisierte Sport. Die Bewässerung des Grüns erfolge bei entsprechenden Kapazitäten aus dem eigenen Brunnen: „Aber nur, wenn niemand darunter leidet.“ Ein Sandplatz werde sofort vom Regen weggespült.

TuS Heiligenstein hilft

Die Kosten von 45.000 Euro trägt das Trio über Spenden zusammen. Der Großteil ist zusammen, eine erste Tranche überwiesen, zumeist private Zuwendungen, weniger über die vielen angeschriebenen Firmen und Stiftungen, sondern zahlreiche Private. Die Drei warben beim Regionalligabasketball in Karlsruhe, dem dortigen Indoor Meeting der Leichtathleten, auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt.

Je höher die Summe ansteige, desto mehr Ausrüstung sei möglich, meinen Ungemach und Jörn Schwab, der über den Jugendverein des Initiators, TuS Heiligenstein, drei schmucke, zwei, drei Jahre alte, gebrauchte Trikotsätze zu etwa 15 Stück in Kindergröße beisteuerte, in den blau-weißen Vereinsfarben, mit Schriftzug und Nummer.

Schwab angetan

„Wir haben jetzt einen neuen Trikotsponsor“, so Schwab: „Es fällt uns ja leicht, und die können es gebrauchen. Ich finde es super, was ihr macht.“ Der Dress sei für alle Sportarten zu gebrauchen. Der Anschaffungswert kratzte die 2000 Euro. Bälle, Luftpumpen, Pflegemittel, ein Spind oder eine Garage werde für die Umsetzung der vor etwa einem Jahr geborenen Idee benötigt.

300 Kinder besuchen die Einrichtung. Waisen und Halbwaisen leben im Internat. Die Tagesschüler kommen täglich aus den Dörfern der Umgebung im Bus. Die Studenten stehen in Kontakt mit der Schulleitung, die auch den Bau organisiert, der zunächst die Einebnung des Geländes erfordert: „Die Verbindung ist gut. Es gab schon lustige Videocalls auf Englisch“, berichtete der frühere Volleyballer des TSV Speyer, der heute für den SSC in der Fächerstadt aufschlägt. Neben der Amtssprache verständigten sich die Tansanier auf Suaheli.

Ungemach auf Reisen

Im September brechen Ungemach, Ilzhöfer und Borst auf eigene Kosten für einige Wochen nach Tansania auf. Dann rückt auch für den angehenden Sportwissenschaftler im sechsten Semester, der 2022 am Hans-Purrmann-Gymnasium sein Abitur bestand, der schulische Aspekt in der Vordergrund.

Er leitet ein paar Trainings mit den Kindern, führt den Deutschen Motorik-Test durch, entwickelt vom früheren Institutsleiter Klaus Bös. Die Daten, zum Beispiel zur Beweglich- und Leistungsfähigkeit, gleicht der Römerberger anschließend mit den Werten aus Deutschland ab und verfasst seine Bachelorarbeit unter einem noch festzulegenden Titel. Dann wird Ungemach nach vier Sportplätzen schon bald seinen Sportwissenschaftler gebaut haben.

Spendenkonto

Freundeskreis Hosiana, Tansania e.V., DE89 6729 1700 0032 0444 09, Verwendungszweck: Sportplatz, Volksbank Heidelberg-Neckartal