Allen Unkenrufen zum Trotz plant das Speyerer Kulturbüro ein kleines Konzert-Festival am vierten Advent. Unter dem Titel „Speyer.Kultur Xmas Special“ wollen Speyerer Musiker in der Stadthalle auf das Fest einstimmen. Das Motto der Veranstalter: Kultur trotz(t) Corona.

Auch wenn noch nicht klar sei, ob und unter welchen Bedingungen Kulturveranstaltungen im Dezember möglich würden, wolle die Stadt mit Zuversicht planen, erklärt Matthias Nowack, Leiter des städtischen Kultur-Fachbereichs. „Vorweihnachtszeit und Jahreswechsel ganz ohne Konzerte – das ist nur schwer vorstellbar“, stimmt ihm Kultur-Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) zu.

Ursprünglich haben die Verantwortlichen das „Xmas-Special“ in Zusammenarbeit mit dem Rockmusikerverein in der Halle 101 geplant. Aus aktuellem Anlass ist der Veranstaltungsraum derzeit vom Corona-Abstrichzentrum belegt, erklärt Nowack den Umzug des kleinen Festivals in die Stadthalle. „Wir müssen flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen und neue Corona-Verordnungen reagieren“, sagt er hinsichtlich der noch unklaren Situation in der Vorweihnachtszeit. Derzeit geht er voller Optimismus davon aus, dass das Xmas-Special in der Stadthalle stattfinden kann.

„Rudolph und die Renntiere“

Den Anfang machen dort am Freitag, 18. Dezember, um 20 Uhr „Rudolph und den Renntiere“. Zur dienstältesten Rock’n’Roll-Kapelle der Stadt gehören Thomas Hoppe (Gitarre und Gesang), Vladimir Stalinsky (Kontrabass) und Mike Fehn (Schlagzeug). Das Trio kündigt amerikanische Tanzmusik und deutsche Wirtschaftswunderschlager aus den 1950er- und frühen 1960er-Jahren sowie legendäre Renntier-Versionen internationaler Weihnachtslieder an. Unter ihren Kult-Weihnachtsbaumkugeln wollen „Rudolph und die Renntiere“ Welthits von Elvis Presley, Chuck Berry, Peter Kraus oder Ted Herold neu interpretieren.

„Jimi Hering Weihnachts Experience“

Am Samstag, 19. Dezember um 20 Uhr wartet an gleicher Stelle „Jimi Hering Weihnachts Experience“ aufs Christkind. Stefan „Hering“ Cerin verspricht mit seinen Mannen als wahre Helden des Minimalismus „die Maronen aus dem ewigen Feuer der Belanglosigkeit“ zu holen. Deutsche Weihnachtstradition, Rock, Blues, Soul und Jazz geben sich ein munteres Stelldichein. Und das unter Anwendung aller zur Verfügung stehender Mittel. Heiter, besinnlich, zuweilen auch furios soll es nach Angaben des Bandleaders werden, die Fantasie grenzenlos. Mit viel Spontanität und liebevoller Respektlosigkeit wollen die Lokalmatadore den Abend vor dem vierten Advent gestalten.

Alexandra Lehmler und Band

Zum Finale des kleinen „X-Mas Specials“ am Sonntag, 20. Dezember um 20 Uhr kündigt sich Jazz-Saxofonistin Alexandra Lehmler mit ihrem deutsch-französischen Quartett „sans mots“ an. Die Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg 2014 und Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg wird als brillante Überzeugungstäterin mit dem Hang zum Besonderen beschrieben. Auf der Bühne der Stadthalle will sie gemeinsam mit dem italienischen Gitarristen Federico Casagrande, dem französischen Schlagzeuger Patrice Heral und Matthias TC Debus am Kontrabass Motive der Weltmusik verwenden und sich gleichzeitig in minimalistischen und elektrifizierten Klanglandschaften bewegen. Lehmler gelingt stets eine sehr persönliche Balance zwischen Leidenschaft und Ausdruckswillen einerseits und der Sinnlichkeit von Groove und Melodie andererseits.

KartenKarten für die drei Weihnachtskonzerte gibt es für je 15 Euro oder als Kultur.Support-Ticket mit Spendenanteil für je 20 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (http://www.reservix.de). Zunächst jeweils 50 Karten pro Veranstaltung sind bei allen Reservix-Stellen, zu denen auch der RHEINPFALZ-Ticket-Service gehört, im Vorverkauf. Wenn klar ist, wie viele Besucher in die Speyerer Stadthalle dürfen, kann das Kontingent erhöht werden.