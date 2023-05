Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom heimischen Hof in eigene Geschäftsräume zieht Heiner Krieger mit seinem Wurstwerk in Waldsee. Am Freitag und Samstag wird in der Ludwigstraße 26 Eröffnung gefeiert. Dass er diesen Schritt geht, hat den 68-jährigen Firmenchef selbst überrascht.

ls Heiner Krieger Ende 2019 sein „Wurstwerk“ eröffnete, hatte er sich das alles ein bisschen gemütlicher vorgestellt, wie er zugibt: Nach seiner Pensionierung wollte