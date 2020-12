Eine Weihnachts-Schokoladenkugel hat die Insassen eines Autos am frühen Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Speyer erschreckt. Wie die Polizei am Samstag informierte, waren ein 39-jähriger Speyerer mit seiner Frau um 19.15 Uhr auf der Spaldinger Straße unterwegs, als der Mann plötzlich einen lauten Schlag im hinteren Bereich seinen Autos wahrnahm. Gleichzeitig konnte er vier Jugendliche auf ihren Fahrrädern sehen, die unmittelbar die Flucht ergriffen. Der Mann verfolgte sie, konnte einen Flüchtenden stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass einer aus der Gruppe eine Weihnachtsschokoladenkugel auf das Fahrzeug geworfen hatte. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist fällig.