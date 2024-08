Die Erwartungen, die teilweise mit einem Parkhaus am Naturfreundehaus verbunden werden, sind überzogen.

Zu den heute schon gut 2000 Parkplätzen rund um Festplatz und Technik-Museum könnten mit einem neuen Parkhaus wenige hundert hinzukommen. Das verändert die Situation nicht grundlegend: An „normalen“ Tagen werden sie nicht benötigt, an „Großkampftagen“ reichen auch sie nicht immer aus. Die Landesgartenschau mit täglichen Besuchern in diesem Bereich der Stadt, bei deren Bewerbung die Idee vorangetrieben wurde, wird es auch nicht geben. Die vielen Befürworter des teuren Projekts, zu denen jetzt auch die Stadt gehört, wollen indes endlich positive Schlagzeilen beim Thema Parken schreiben. „In Speyer mehr Plätze, jetzt auch im neuen Parkhaus“, könnte es heißen. Dabei ist die Lage gerade am Naturfreundehaus bereits im weit überwiegenden Teil des Jahres komfortabel.