Ende des 19. Jahrhunderts sorgte eine junge Frau aus Wattenheim in Speyer für Aufsehen: Am Körper von Barbara Pfister, damals Postulantin im Kloster St. Magdalena, traten Wundmale an Händen und Füßen auf – wie bei Jesus Christus.

Schon in jungen Jahren zeigte Barbara Pfister eine tiefe Neigung für das religiöse Leben. Die aus einfachen Verhältnissen stammende Frau erblickte am 1. September 1867 in Wattenheim als viertes Kind des Schreiners Balthasar und dessen Ehefrau Margarethe das Licht der Welt. Mit 16 Jahren trat sie als Anwärterin in das Kloster St. Magdalena in Speyer ein. Und erlebte dort Visionen.

Die Leitung des Klosters nahm von diesen Visionen zwar Kenntnis, tat sie aber als Krankheit ab. Am 30. Juni 1890, als Pfister 22 Jahre alt war, wurden an ihrem Körper die Wundmale von Jesus Christus sichtbar. Der damaligen Speyerer Bischof nahm sie immerhin zur Kenntnis genommen. Nach Pfisters Rückkehr nach Wattenheim wurde der bischöflichen Kommission, die sich selbst ein Bild von dem Mysterium machen wollte, die Visite verweigert. Dagegen hatte sich der damalige Dorfgeistliche gesperrt.

Blutmale an den Händen

Zurückgenommen wurde wenig später vom Königlichen Amtsgericht Frankenthal eine Strafanzeige, in der Barbara Pfister Betrug und Gauklerei vorgeworfen wurde, schreibt Nikolas Lauer in seinem Buch „Barbara Pfister“ von 1939, in dem Zeit- und Augenzeugen zu Wort kommen. So erzählt Lauer auch, dass der damalige Wattenheimer Bürgermeister Ferne-keß schrieb, dass die deutlich erkennbaren Blutungen erst sonntags, dann jeden Freitag auftraten. Auf der Stirn zeigten sich die Blutstropfen in Form eines Kreuzes. Blutmale habe man an Händen und Füßen erkennen können. Medizinische Erkenntnisse brachten keine Erklärungen.

Zahlreiche Zeugen versicherten, dass von Betrug keine Rede sein könne. Auch Ordensschwestern sagten aus. Das Interesse der Bevölkerung war groß. Gendarmen standen vor dem Haus, in dem Barbara Pfister lebte. Sie versuchte, den weiterhin um sich greifenden Anschuldigungen aus dem Weg zu gehen.

In Speyer begraben

Im Mai 1896 zog Pfister zu den Barmherzigen Schwestern in die Speyerer Engelsgasse. Hier wurde sie betreut und gepflegt. Viele Aussagen bestätigten noch in den vierziger Jahren die blutigen Leidensmale von Barbara Pfister auf Tüchern, Kissen und Jacken, heißt es in dem Buch von Lauer.

Pfister starb am 9. März 1909. Ihr Grab auf dem Speyerer Friedhof ist noch immer Wallfahrtsstätte für viele Menschen, die in Bedrängnis geraten sind.