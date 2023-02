Am Otterstadter Weg in Richtung Spitzenrheinhof werden derzeit entlang der Böschung Gehölze zurückgeschnitten oder gleich ganz gerodet. Die Maßnahme ist nach Angaben der Stadt Teil ihres Neophytenmanagements. Mit diesem versuche die Abteilung Grünflächenplanung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, eingeschleppte, invasive Pflanzenarten einzudämmen, die sich andernfalls „unerwünscht sehr stark ausbreiten und heimische Pflanzenarten verdrängen“ würden. Am Otterstadter Weg seien Wildlinge des Götterbaumes Ziel der Eingriffe. Vorgegangen werde ebenso gegen die stark wuchernden Brombeeren, die die einst ökologisch wertvolle Wiese an der Böschung zu überwachsen drohten. Ziel der Maßnahme sei es, dass sich auf der Fläche eine artenreiche, mageren Wiese mit seltenen Wiesenkräutern entwickeln könne. Um dies zu erreichen, soll die Fläche in den kommenden Jahren regelmäßig gepflegt werden, so die Stadt.