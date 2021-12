Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 24-jährigen und einem 43-jährigen Radfahrer kam es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf einem Radweg in der Wormser Landstraße. Das teilte die Speyerer Polizei mit. Der 43-jähriger Speyerer überholte demnach mit seinem Fahrrad einen anderen Radler. Währenddessen kam laut Bericht ein 24-jähriger Speyerer mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf den Radweg auf. Dabei stießen die beiden Radfahrer zusammen. Der 43-Jährige habe anschließend über Atemnot geklagt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Der 24-Jährige wurde laut Polizeibericht nicht verletzt. Ein Sachschaden an den Fahrrädern ist den Beamten zufolge nicht entstanden.