Die Speyerer Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich nach Angaben der Beamten am Samstag gegen 13 Uhr in der Wormser Landstraße ereignete. Dabei sei der Wagen eines 52-Jährigen auf Höhe einer Tankstelle vom bislang unbekannten Fahrer eines entgegenkommenden Peugeot-Kombis am hinteren Kotflügel touchiert worden. Der Fahrer habe sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro gekümmert, sondern sei weitergefahren. Es soll sich um einen rund 60-jährigen Mann handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.