Nur bei vier von 18 kontrollierten Verkehrsteilnehmern beanstandete die Polizei am Montag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in der Wormser Landstraße laut Mitteilung Verstöße gegen Verkehrsregeln. In drei Fällen stellten die Beamten aufgrund fehlender Warnwesten oder Verbandskasten oder nicht mitgeführten Führerscheins einen Mängelbericht aus. Einen Radfahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte.