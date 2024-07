Schnell unter Kontrolle hatte die Speyerer Feuerwehr einen Brand in einer Buchhandlung in der Wormser Landstraße. Von dort war der Wehr nach eigenen Angaben am Montagvormittag starke Rauchentwicklung gemeldet worden. „Unter Atemschutz fanden die Einsatzkräfte die Ursache in einer Küche, wo es zu einem Brand auf dem Herd gekommen war“, teilt die Feuerwehr mit. Mit Kleinlöschgerät sei alles schnell wieder im Griff gewesen. Nur das Belüften sei aufgrund der baulichen Gegebenheiten schwieriger gewesen. Verletzt wurde niemand.