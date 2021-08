Am Bahnübergang in der Wormser Landstraße gibt es technische Probleme. Das hat die Stadt Speyer am Freitag mitgeteilt. Es handle sich um einen „kurzfristig nicht zu behebenden Schaden an der Sicherungsanlage“. Folgen: Die Bahn hat menschliche „Bahnübergangsposten“ zur Sicherung an die zwar von wenigen Zügen auf dem Industriegleis, aber von vielen Fahrzeugen auf der Straße befahrene Kreuzung geschickt. Für den Straßenverkehr sei damit ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde verbunden. „Gegebenenfalls entstehen wegen der erforderlichen früheren Ankündigung von Schienenfahrzeugen längere Wartezeiten am Bahnübergang“, teilt die Stadt mit. Das Provisorium werde bis zum Ende geplanter Bauarbeiten bestehen bleiben, so die Mitteilung, ohne dass ein Datum genannt wird. Der überalterte Übergang werde nämlich erneuert und digitalisiert.