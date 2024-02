Ein 24-Jähriger soll nach Polizeiangaben ein parkendes Auto an einer Kreuzung in der Wormser Landstraße am Mittwochabend gegen 21 Uhr beschädigt haben. Demnach trat er gegen den rechten Außenspiegel des Wagens. Der entstandene Sachschaden sei noch unbekannt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.