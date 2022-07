Die Stadt wirbt um Teilnahme an dem Workshop „Wie fair ist Digitalisierung?“. Er findet am Donnerstag, 14. Juli, 17 bis 19 Uhr, im Weiterbildungszentrum der Volkshochschule bei der Stadthalle statt. Referentin ist Rubina Zern-Breuer von der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Laut Ankündigung geht es um Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der immer stärkeren Digitalisierung der Gesellschaft. „Haben wir alle dieselben Möglichkeiten?“, fragen die Veranstalter. Der Workshop ist Bestandteil des Runden Tisches „Nachhaltiges Speyer“, organisiert vom Nachhaltigkeitsmanagement und der Gleichstellungsstelle der Stadt Speyer in Kooperation mit dem Projekt „Wissens- und Ideentransfer für Innovation in der Verwaltung“ der Uni Speyer und der Volkshochschule. Anmeldungen sind unter dem Stichwort „Workshop Digitalisierung“ über die E-Mail-Adresse nachhaltigkeit@stadt-speyer.de möglich. Ansprechpartnerin ist Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein, die laut Stadt auch telefonisch unter 06232 142490 informiert. Näheres zum Angebot im Netz www.speyer.de/workshop-digitalisierung.