„Wir gemeinsam für weniger Abfall – unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit“ ist heuer das Motto der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Das Junge Museum im Historischen Museum beteiligt sich mit dem Workshop-Projekt „Upcycling. Kräutergarten in PET-Flasche“. Dabei geht es darum, scheinbar Nutzloses in etwas Neues, Sinnvolles zu verwandeln. Der Workshop ist am Dienstag, 23. November, von 15 bis 17 Uhr, im Rahmen der Familienausstellung „Expedition Erde“ und richtet sich an Kinder von acht bis zehn Jahren. Nach einer kurzen Führung durch die Ausstellung, in der die Themen Abfall und Boden vertieft werden, geht es zur praktischen Umsetzung von Abfallvermeidung. Aus PET-Flaschen werden Blumentöpfe für frische Kresse gebastelt. Es können maximal 15 Kinder teilnehmen. Eine Anmeldung unter Telefon 06232 620222 ist erforderlich. Die Kosten für den Workshop sind im Eintrittspreis enthalten. Infos unter https://museum.speyer.de/aktuell/expedition-erde/mitmach-tipps.