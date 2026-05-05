Am Samstag, 30. Mai, 10 bis 15 Uhr, findet ein kostenloser Workshop unter dem Motto „Fairtrade Stadt Speyer mitgestalten“ statt. Die Stadtverwaltung Speyer lädt alle dazu ein, den Fairen Handel vor Ort aktiv mitzugestalten und bietet dafür den Workshop an. Ihrer Ankündigung zufolge geht es zunächst um die Grundlagen, Hintergründe und Ziele der Fairtrade-Bewegung sowie die globalen Zusammenhänge des internationalen Fairtrade-Systems und dessen Rolle in Deutschland.

Im zweiten Teil liege der Fokus auf der lokalen Umsetzung: „Es wird erörtert, warum sich Speyer als Fairtrade-Town engagiert, welche Entwicklungen angestoßen wurden und wie dieses Engagement in der lokalen Steuerungsgruppe weiter ausgebaut werden kann.“ Es gebe auch Möglichkeiten zum Austausch und zur Entwicklung von Ideen. Die Veranstaltung findet im Sitzungszimmer S2 des Rathaus-Rückgebäudes, Maximilianstraße 12, statt. Anmeldung: bis 18. Mai per E-Mail an speyerfairwandeln@stadt-speyer.de.