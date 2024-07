Mit Neueröffnungen in Mutterstadt und in Speyer will Warenhaus-Discounter Woolworth seine weitere Expansion auch in der Pfalz vorantreiben.

Die Eröffnung in der früheren Real-Markthalle in Mutterstadt ist im September dieses Jahres geplant, wie der regionale Expansionsmanager Christian Schmidt berichtet. In Speyer verkauft Woolworth voraussichtlich ab Februar 2025 auf 1000 Quadratmetern am Postplatz, die heute noch das Schuhhaus Bödeker nutzt. Die Ansiedlungen gehören zu einer Expansionsstrategie von Woolworth Deutschland mit Zentrale in Unna, nach der in fünf Jahren aus den bundesweit 700 Standorten mehr als 1500 werden sollen.

Auch in der Pfalz solle das Filialnetz noch erweitert werden, sagt Schmidt im RHEINPFALZ-Gespräch. Schon beschlossen sei auch die Eröffnung eines vierten Geschäfts in Kaiserslautern, Räume zur Neuansiedlung gesucht würden noch unter anderem in Neustadt, Bad Dürkheim, Frankenthal, Germersheim, Zweibrücken und Kirchheimbolanden.

800 bis 1000 Quadratmeter seien die beste Größe für ein Mietobjekt, es gebe jedoch auch Märkte mit nur 500 Quadratmetern und in Frankfurt einen mit 2700 Quadratmetern, berichtet Schmidt. Woolworth hat weitere pfälzische Standorte in Landau, Landstuhl, Pirmasens und Ludwigshafen. Sie seien nicht überall auf dem neuesten Stand, so Schmidt. Er erwähnt das Beispiel der Filiale in Ludwigshafen, die sich in einem alten Gebäude befinde und dennoch sehr gute Umsätze verbuche. Woolworth bezeichnet sich selbst als eines der wenigen Unternehmen im stationären deutschen Einzelhandel, das kontinuierlich expandiert.

