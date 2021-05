Offenbar mutwillig haben Unbekannte am Mittwochmorgen eine Scheibe an der Woogbachschule in Speyer-West eingeschlagen und den Brandmeldealarm ausgelöst. Wie die Polizeiinspektion Speyer am Donnerstag mitteilte, waren mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz, weil sie von einem echten Alarm ausgegangen waren. Wer gegen 9.30 Uhr den Alarm ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt. Die Beamten weisen jedoch darauf hin, dass gegen den oder die Täter ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet wird, sobald er oder sie gefunden sind. Auf den oder die Verursacher dürften „erhebliche Kostenforderungen“ zukommen.