Erfolglos haben drei bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, versucht, in drei Lagercontainer auf dem Schulhof der Woogbachschule in Speyer einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zu diesem Zweck an allen drei Containern die Schlossblenden abgehebelt. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Woogbachschule aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.