Einen Sachschaden von mehr als 5000 Euro haben laut Polizei Unbekannte bei einem Einbruch in die Woogbachschule in Speyer-Nordwest verursacht. Die Tat habe sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, ereignet. Die Unbekannten hätten mit brachialer Gewalt eine Seiteneingangstür des Gebäudes im Rainer-Maria-Rilke-Weg aufgehebelt und im Inneren zwei weitere Türen aufgebrochen. „Die unbekannten Täter öffneten im Sekretariat und im Büro der Schulleiterin etliche Schränke und durchsuchten diese“, so der Bericht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei nichts entwendet worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.