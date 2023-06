Die Woogbachbrücke in Höhe der Theodor-Heuss-Straße bekommt einen frischen Anstrich: Eine Gruppe Jugendlicher wird unter Anleitung des Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten Jan Wolf am Samstag, 24. Juni, ab 13 Uhr die Brückenpfeiler mit Graffiti neu gestalten. Wie die Stadt mitteilt, sind an der Aktion interessierte Zuschauer willkommen. Hintergrund sei, dass einer Gruppe junger Speyerer Graffitikünstler die legale Chance geboten werden solle, sich auszuprobieren. Gemeinsam mit ihnen sei die Idee entstanden, zunächst die Woogbachbrücke an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße aufwendig zu besprühen. So wird laut Stadt „eine der optisch wenig ansprechenden Brücken im Woogbachtal mit Mitteln der Kunst aufgewertet“. Finanziert wird die Aktion mit Geld aus dem „Verfügungsfonds Speyer-West“.