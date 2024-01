Spektakulärer Unfall in der Theodor-Heuss-Straße: Am Mittwochabend ist ein 22-Jähriger mit seinem Hyundai von der Fahrbahn abgekommen und hat das Geländer der Woogbachbrücke durchbrochen. Nach Angaben der Polizei landete das Auto jedoch nicht im Fluss, sondern im Dickicht der Uferböschung. Der 22-Jährige sei mit zwei Mitfahrern in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen. Zunächst sei er gegen den rechten Bordstein gestoßen, habe dann ruckartig nach links gelenkt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Fahrer und Beifahrer blieben demnach augenscheinlich unverletzt, wurden aber sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr gelang es den drei Personen sogar, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Brandschützer überprüfen, ob Betriebsstoffe ausliefen und klemmten die Batterie ab. Das Fahrzeug wurden von einem Abschleppdienst aus der Böschung herausgezogen und der Baubetriebshof errichtete laut Meldung ein provisorisches Geländer. Wie es zu dem Unfall mit rund 12.000 Euro Sachschaden kommen konnte, ermittelt die Polizei.